La truffa della polverina miracolosa | portati via più di 15mila euro ad un’anziana

(Di sabato 23 marzo 2024) Truffe, ennesimo caso che vede vittime signore anziane. Stavolta ad agire è stata una donna che, spacciandosi per un’amica di vecchia data di un’80enne, è riuscita a portarle vie monili in oro, denaro contante e due buoni postali. Usando il trucco”. Polizia Scientifica – foto di repertorio ANSA (ilcorrierecitta.com)Non sappiamo ancora se latrice avesse pianificato tutto dall’inizio o se si sia adattata semplicemente in corso d’opera alla situazione che si era venuta a creare. Sta di fatto che, alla fine, la vittima che aveva messo nel mirino, un’80enne residente alle porte di Roma, è cascata nel raggiro. Consegnando alla malvivente praticamente tutto (o quasi) quello che aveva in casa. Ma in cosa consiste la tecnica utilizzata?a ...