La strage degli innocenti | riveduta e scorretta

(Di sabato 23 marzo 2024) Ieri è stata una giornata, tra le tante trascorse particolarmente dense di eventi importanti, che sarà meglio passare al vaglio domani, a mente fredda. Per ora, è inquietante ammetterlo, una particolare sensazione traspare dall’atteggiamento di buona parte della popolazione. È una forma di rassegnazione diffusa, dappertutto nel mondo, anche se con intensità differente, sempre e comunque pericolosa. Quanto si è appreso ieri a tal riguardo fa accapponare la pelle. Nella striscia di Gaza si muore non solo sotto i colpi delle armi, quanto anche di malnutrizione e addirittura fame. Un’alta percentuale delle vittime è composta da bambini, più di tutti quelli neonati. Non va in maniera diversa in Ucraina, solo che le notizie provenienti da quel paese sono trattate con attenzione poco più puntuale che semplici fatti di cronaca, coperte come sono dal rumore di altri episodi violenti. Tali ...