La storia Pro Patria | una “fabbrica“ di talenti rosa Il settore giovanile resta il fiore all’occhiello

(Di sabato 23 marzo 2024) La scorsa estate, i vertici societari della ProVolley si sono trovati dinnanzi a un bivio. Da un lato, dopo la promozione in B1 e una Serie A2 sfumata soltanto ai playoff, cercare di raggiungere il massimo campionato nel minor tempo possibile. Dall’altro, scambiare i diritti, ripartire daccapo e gettare le fondamenta per un futuro brillante. Dopo attente riflessioni, si è deciso di optare per la seconda opzione. E così, Pavia in B1, milanesi in B2. Le motivazioni di tale scelta sono molteplici: in primis, i costi da sostenere. Più è alta la categoria, maggiori sono le spese: "Trovare finanziatori non è facile e le istituzioni spesso si voltano dall’altra parte", dice Luigi Brugnone, coach e uomo Proda oltre dieci anni. Poi, le nuove strutture da reperire. Il PalaNatta, casa delle biancoblù, avrebbe dovuto far spazio a un altro ...