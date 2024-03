La star di Ant-Man Paul Rudd dice di non avere idea di quando tornerà nel MCU

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 23 marzo 2024) Dopo che Ant-Man and the Wasp: Quantumania si è rivelato una delusione critica e commerciale,ha detto la sua sul suo futuro nel MCU come Scott Lang. Dopo che Ant-Man and the Wasp: Quantumania si è rivelato una grande delusione critica e commerciale all'inizio dello scorso anno,è recentemente tornato a parlare del suo futuro nel MCU nei panni di Scott Lang. Dalla sua introduzione in Ant-Man del 2015, Scott Lang è diventato una parte importante del MCU. Si è unito al Team Cap in Captain America: Civil War e l'ex criminale si è dimostrato un eroe contribuendo a salvare l'universo in Avengers: Endgame. È un peccato quindi che Ant-Man and The Wasp: Quantumania sia sia rivelato un flop al botteghino. A causa dello scarso …