La sinistra grida al fascismo per la maglia della Nazionale | Cruciani | A sproposito

(Di sabato 23 marzo 2024) L'uso anacronisticoparolacontinua a far discutere parecchio. L'ultima giravoltaè legata alla nuovaitaliana di calcio. A scatenare un vero e proprio putiferio è stato il collettot-shirt disegnata per gli azzurri in vista dell'Europeo dell'estate prossima. La frase "l'Italia chiamò" ricamata sul capo è stata ideata per esaltare "in chiave sportiva il senso identitario" ed è un omaggio all'inno di Mameli. Come riporta Libero, "i progressisti" si sono fatti sentire. La polemica è finita nel mirino di Giuseppe, che nel corso dell'ultima puntata de La Zanzara ha sottolineato quanto lo spettro delvenga ultimamente agitato in maniera troppo ...