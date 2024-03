La Russa | “Ecco perché è necessario difendere Kiev”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 23 marzo 2024) Ignazio La, presidente del Senato, in un’intervista a ‘Il Giornale’ si sofferma sulla situazione in Ucraina e sulla necessità di aiutare. La discussione sull’Ucraina a livello europeo continua e la posizione dell’Italia non cambia. Il nostro Paese conferma l’aiuto a, ma non c’è intenzione di inviare le truppe. A confermare questa strategia è anche Ignazio Lain un’intervista a Il Giornale. Lasulla guerra in Ucraina – Notizie.com – © AnsaIl presidente del Senato sottolinea chesignifica “proteggere anche il nostro Paese. Se prevale la legge del più forte, noi non saremo sereni“. Il numero uno di Palazzo Madama, inoltre, ribadisce che è giusto non mandare le truppe in Ucrainanon c’è nessuna intenzione ...