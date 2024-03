La “ribelle” di Gaza Asmaa Alghoul | “Non credevo alla pace con Israele | ma questa storia può finire solo con la convinvenza Voi europei vi siete assuefatti alla violenza”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Musulmana non integralista, nata e cresciuta a(con una parentesi negli Emirati Arabi) si è rifiutata di obbedire ai suoi zii che avevano aderito ad Hamas e di mettere il velo. Venerdìnon è riuscita ad arrivare a Roma in tempo perché sull’autobus, con cui doveva valicare il confine con la Francia, non hanno accettato i documenti dei suoi figli per un disguido. Cosìrassegna letteraria Libri Come ha presentato in videochiamata il suo Ladi, pubblicato da E/O. Un memoir in cui la giornalista palestinese che collabora con la testata basata a Washington Al-Monitor, racconta insieme allo scrittore franco-libanese Sélim Nassib la sua vita fino al 2014, anno in cui ha abbandonato la Striscia per la Francia dopo l’operazione militare ...