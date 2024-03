La Repubblica del movimento di Sportcity

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 23 marzo 2024) Sarà una giornata intensa quella che si consumerà a Pietrasanta, l’antica città toscana abitata nei secoli, tra gli altri, da etruschi, romani e longobardi. Oggi, nel comune in provincia di Lucca, noto anche come la “piccola Atene”, centocinquanta tra amministratori locali da tutta la penisola, dirigenti sportivi, d’azienda e di associazioni, rappresentanti del governo e del parlamento, atleti e innovatori di vario genere, sono in raduno nel chiostro di Sant’Agostino. Non sono in conclave, ma parte attiva della seconda edizione delloMeeting, una sorta di “stati generali” del benessere, qualità della vita e della felicità sociale, raggiunti tramite una sana cultura del, indetti da Fondazione Sporticity. Sono chiamati al confronto più ampio teso alla diffusione sul territorio e tra i decisori politici della filosofia della ...