La Recanatese ospita l’Ancona | È la gara giusta al momento giusto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Eccovi servita la partita da "mors tua, vita mea", forse anche stimolante da giocare ma che comunque nessuno avrebbe voluto affrontare in simili condizioni. Anzitutto va premesso che chi è messa decisamente peggio in questo scontro diretto è lache, rispetto al, ha 4 punti in meno in classifica, all’andata è stata battuta 2-0 al Del Conero e viene da due rovinose e preoccupanti sconfitte esterne, entrambe subite da squadre in lotta per la sopravvivenza. Innanzitutto il gruppo giallorosso quindi deve mandare un preciso segnale che vuole davvero raggiungere l’obiettivo perché, quanto visto ad Olbia deve essere tenuto sempre a mente visto che sono suonati tutti gli allarmi possibili e immaginabili. Rimarchiamo spesso che non si deve pretendere chissà cosa da una compagine che era perfettamente cosciente di dovere tribolare per ...