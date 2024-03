La reazione di Sainz nel Team Radio dopo la prima fila in qualifica al Gp d’Australia | “Me lo sarei preso”

(Di sabato 23 marzo 2024) Il pilota spagnolo della Ferrari è accanto a Verstappen nella griglia di partenza del GP d'Australia. Un risultato incredibile per le sue condizioni fisichel'operazione d'appendicite: "Spero solo che il mio fisico regga per tutta la gara".

Il clamoroso ingaggio di Hamilton da parte della Ferrari ha portato Carlos Sainz ed emettere un comunicato ufficiale , cosa dice? L’argomento che tiene banco in queste ultime opre nel mondo della ... (sportnews.eu)

Hamilton fallisce in Q2 e Sainz è quasi partito dal primo posto! - 8:12 Carlos Detto Alla fine, Carlos Sainz era a quasi due decimi e mezzo dalla pole position di Max Verstappen, ma lo spagnolo può essere molto orgoglioso ...toscanacalcio

Dipendenti licenziati dopo il video hard, la Roma in procura Figc: «Complotto contro la società». Cosa rischiano i giallorossi - Un complotto. Nient'altro che una manovra ordita per creare un danno alla società. L'avvocato Lorenzo Vitali, il legale che ha preparato e firmato per la Roma la lettera ...ilmessaggero

F1 | Ferrari – Bearman e non Giovinazzi in caso di forfait di Sainz in Australia: Vasseur spiega perché - Oliver Bearman occuperà il ruolo di terzo pilota Ferrari anche nel GP d'Australia. È lo stesso Fred Vasseur a spiegare i motivi della scelta.f1ingenerale