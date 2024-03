La Pupa e il Secchione torna con la conduzione di Enrico Papi | tra i giudici un amato ex Vippone

(Di sabato 23 marzo 2024) Dopo due anni di stop, Lae iltornerà in prima serata su Italia1 dal prossimo 10 aprile e al timone ci sarà, che ha condotto la primissima edizione del reality show, in onda nel 2006. Al tempo, il presentatore romano era affiancato da Federica Panicucci e la giuria era formata da Vittorio Sgarbi, Platinette, Alessandra Mussolini, Gianluca Nicoletti e Maria Monsè. Nel biennio 2020/2021, invece, lafu affidata a Paolo Ruffini e ad Andrea Pucci, al fianco dei quali c’era Francesca Cipriani, che ha vinto la seconda edizione del reality targato Mediaset. Dopo il breve capitolo di Barbara D’Urso, che ha presentato la quinta edizione, Lae ilè stato affidato nuovamente a. In occasione della sesta ...

L'edizione 2024 de La Pupa e il Secchione su Italia 1 andrà in onda nelle prossime settimane. Il programma, che ha perso Barbara d'Urso al timone, ha trovato un nuovo conduttore. Si tratta, come è ... (tvpertutti)

La Pupa e il Secchione 2024 torna il 10 aprile - Nel promo ufficiale, andato in onda, pochi minuti fa, su Italia 1, conosciamo finalmente la data di messa in onda de ‘La Pupa e Il Secchione 2024‘. Lo show, condotto, quest’anno, da Enrico Papi (che è ...tvblog

La Talpa confermata, ora parte il toto-conduttori: c’è chi sogna Paola Perego - Chi condurrà la nuova edizione de La Talpa Le ipotesi Finalmente Mediaset sembra essersi decisa a dare il via libera alla produzione de La Talpa di cui ...lanostratv

Chi presenterà La Talpa Spuntano i primi nomi dei possibili conduttori, dove andrà in onda il programma - Poi ancora Enrico Papi, ex opinionista di “L’Isola dei famosi”, reduce come conduttore da altri programmi come “Sarabanda”, “Matricole e Meteore”, “La Pupa e il Secchione”. Senza dubbio, si tratta di ...tag24