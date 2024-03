(Di sabato 23 marzo 2024) Lae ilUn paio di mesi fa ci chiedevamo che fine avesse fatto Enrico Papi. Annunciato tra i protagonisti della stagione 2023/2024 di1 (ha registrato due programmi, si era parlato anche di un terzo titolo), del conduttore romano non si è vista traccia. Sul finale d’annata, però, qualcosa arriva: Lae il. Mediaset annuncia la nuova edizione del reality a partire da10. DavideMaggio.it vi aveva anticipato il ritorno di Papi alla guida del programma già nell’estate scorsa. Dopo la dimenticabile edizione del 2022, l’azienda aveva deciso di richiamare colui che è stato padrone di casa delle primissime edizioni del 2006 e 2010. La nuova stagione de Lae ilè stata ...

Dopo due anni di stop, La Pupa e il Secchione tornerà in prima serata su Italia1 dal prossimo 10 aprile e al timone ci sarà Enrico Papi , che ha condotto la primissima edizione del reality show, in ... (isaechia)

La Pupa e il Secchione su Italia 1 da mercoledì 10 aprile: tutto ciò che c’è da sapere - Dopo mesi di speculazioni sul suo futuro televisivo, Enrico Papi farà finalmente ritorno sul piccolo schermo. Il conduttore romano, annunciato ...ilsipontino

La Pupa e il Secchione su Italia 1 da mercoledì 10 aprile - Un paio di mesi fa ci chiedevamo che fine avesse fatto Enrico Papi. Annunciato tra i protagonisti della stagione 2023/2024 di Italia 1 (ha registrato due programmi, si era parlato anche di un terzo ti ...davidemaggio

La Pupa e il Secchione torna in tv: c'è anche Aldo Montano - Torna in tv La Pupa e il Secchione: Mediaset ha annunciato la nuova edizione del programma, che partirà ufficialmente mercoledì 10 aprile su Italia Uno. Alla conduzione Enrico Papi. In giuria il campi ...corrieredellosport