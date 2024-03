La misteriosa morte dei fidanzatini di Policoro | un giallo che dura 36 anni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 23 marzo 2024) AGI - "Caro Luca, infinito ed eterno amore della mia vita, purtroppo dopo 36di lotta per una giustizia giusta, non ho niente da offrirti di nuovo se non la bruttura della sesta chiusura del caso". Inizia così la lettera che Olimpia Fuina Orioli ha scritto in occasione del 36esimoversario delladi suo figlio, Luca Orioli, e di Marirosa Andreotta, studenti ventenni trovati senza vita nel bagno dell'abitazione di lei a(Matera) nel 1988. Ufficialmente la coppia è morta folgorata da una scarica elettrica, ma secondo alcune testimonianze i corpi presentavano evidenti segni di colluttazione. "Sulla vicenda non è mai stata fatta chiarezza nonostante siano molti gli elementi che discosterebbero il racconto dalladei giovani per un incidente causato da una stufa in bagno. Un ...