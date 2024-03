La dura vita dei senzatetto di Tokyo che vivono con la dieta dei konbini | tra ramen in scatola e onigiri

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 23 marzo 2024) Anelle mattine di gennaio – quando il vento freddo dall’oceano è un vampiro che morde il collo – il profumo dei dolci appena sfornati passeggia per le strade come un vecchietto gentile. Bussa alle porte, si siede sulle panchine del parco a svegliare i piccioni, raddrizza la schiena dei salaryman. Viaggio tra idiSe vi venisse voglia di seguirlo vi porterebbe a casa sua, in una delle piccole bakery della città, dove vi mostrerebbe orgoglioso i katsu sando di Nakanoya, gli anpan dalla farcitura stagionale di Atelier Cocco, le fette biscottate allo zucchero d’acero di Sun Bakery, le trecce fritte di Esprit Deux… Sono tutti piccoli capolavori, chiusi in scatole dal doppio incarto allacciate con nastri e fiocchi colorati. Le foto che illustrano il reportage di Lorenzo Prattico sono di Andrea David Ore di fila per ...