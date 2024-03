La Dc guarda alle prossime elezioni | Dalle sezioni già 50 candidature

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 23 marzo 2024) "Dagli incontri dellegià sono emerse circa 50, di cui tanti giovani". Il clima politico, dopo la fine della legislatura endodel 9 giugno, è in fermento. E in casa Dc si pensa ai candidati, si fissano le priorità, ma soprattutto si stringonoanze. Il partito di via delle Scalette ha riunito la direzione "per una approfondita valutazione sulla situazione politica – spiegano dalla Democrazia cristiana – e per la definizione dei primi adempimenti dopo la consegna delle dimissioni da parte dei membri del gruppo consigliare e l’emanazione del decreto di scioglimento del Consiglio da parte della Reggenza con l’indicazione del prossimo 9 giugno quale data per lo svolgimento delle". L’accordo di associazione con l’Unione ...