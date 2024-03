La crisi della body positivity | le Fashion Week dimenticano l’inclusività

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di sabato 23 marzo 2024) Life&People.it La size inclusivity ha abbandonato le sfilate: questo è l’amaro bilancio per lache si potrebbe trarre in seguito alla conclusione delmonth di febbraio. Rispetto a settembre dello scorso anno, il numero di outfit inclusivi è diminuito drasticamente. Un’analisi condotta lascia poco spazio ai dubbi: a New York, storico palcoscenico di celebrazionediversità, i look curvy, in totale 42 (in netto calo rispetto ai 70 del 2023). Lalondinese conferma il suo primato nelschierando 67 modelle size inclusivity, comunque in leggero declino rispetto al record di 85 dell’anno scorso. A Milano addirittura solo 13 outfit inclusivi su 3200, ossia meno dell’1%. Solo Parigi fa segnare un timido rialzo: da 28 a ...