La chef che a 22 anni rompe gli schemi della cucina tradizionale con un ristorante di soli sei tavoli

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 23 marzo 2024) Dove fino agliSettanta c’era un macello e prima ancora una stalla, oggi c’è un mininascosto in una via di Gattinara, il paese del vino omonimo Docg piemontese, consei. Alla guida di Osteria Contemporanea ci sono Agnese Loss e Davide Saglietti, giovanissimi: leidi ventidue, lui maître di ventotto, lanciatisi in una esperienza bella e rischiosa da un anno e mezzo. Chi è Agnese Loss,di Osteria Contemporanea La storia di Agnese Loss è particolare. Viene da un paese di ottantacinque abitanti, Cicona, in provincia di Trento, e ha vissuto a mille metri d’altezza, sul cucuzzolo di una montagna isolata da tutto. Dopo la scuola alberghiera a Tione di Trento, a quindiciinizia già a lavorare: «I miei mi hanno ...