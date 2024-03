Kylian Mbappè | Prima degli Europei risolto il mio futuro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) "Non ho nulla da dire, non ho fatto annunci perché non ci sono annunci da fare, ma penso chesarà tutto". Lo ha dettorispondendo alle domande sul suonel ritiro dei bleus, alla vigilia dell’amichevole contro la Germania, oggi alle 21. "Non mi sono mai nascosto e il giorno in cui avrò da fare annunci lo saprete, mi dispiace deludervi, ma è così. In questo momento non conta il mio, l’idea di fare un triplete con il Psg è più importante di sapere cosa succederà". Al di là del Real, ci sono anche le Olimpiadi in casa: "Ho sempre avuto questo obiettivo, ma non dipende da me".