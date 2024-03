Kvaratskhelia | le prossime dieci partite tra Georgia e Napoli possono rappresentare la svolta

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 23 marzo 2024) L’attaccante Khvichaè impegnato con la suanella gara di qualificazione agli Europei contro la Grecia. Il talentono, Khvicha, si trova di fronte a un momento cruciale della sua stagione calcistica. Con l’Europa che si prepara per il torneo del 2024, il giocatore è pronto per affrontare una serie di sfide decisive che potrebbero cambiare il corso della sua carriera e quello delle squadre per cui gioca. L’attenzione è ora focalizzata sullo scontro diretto trae Grecia, una partita di qualificazione agli Europei che promette fuoco e fiamme. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta le aspettative che circondano il talentuoso attaccante. Da quando è arrivato il nuovo allenatore, Calzona, Kvara ha ritrovato la sua forma migliore, con prestazioni ...