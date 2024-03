Kumo | chi è il ballerino al serale di Amici

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 marzo 2024) Tiziano Coiro, conosciuto come, è uno dei talentuosi ballerini della 23esima edizione didi Maria De Filippi. Nato nel 2001 a Gaeta, ha 22 anni e si è trasferito a Milano per perseguire il suo sogno di trasformare la passione per la danza moderna ed hip-hop in un lavoro. La sua esperienza professionale include la partecipazione al concerto evento di Elodie al Mediolanum Forum di Assago nel maggio 2023 e il coinvolgimento nel corpo di ballo della cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio in Qatar nel 2022., nome d’arte scelto da Tiziano, ha affrontato una significativa prova nella sua vita quando, alcuni anni fa, ha rischiato la vita in seguito a un incidente che lo ha portato a perdere un rene. Durante il suo periodo in ospedale, ha vissuto un’esperienza intensa in cui ha visto molti ragni, evento che ha ispirato ...