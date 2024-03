Kiev senza uomini da mandare al fronte | ma oggi quanti occidentali sul campo con le Forze armate ucraine?

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 23 marzo 2024) In Ucraina di maschi in età di leva disposti ad andare alce ne sono rimasti pochissimi. Zelensky quindi ricorre volentieri agli “aiuti” euroatlantici sotto forma di miliziani. Tuttavia rimane impossibile tenere il conto degli stranieri checombattono con le(ZSU). Una fonte a cui provare a rivolgersi è costituita dai dati del Ministero della Difesa russo: al 14 marzo erano 13387 i mercenari partiti per l’Ucraina, contati dal 24 febbraio 2022. Di essi, 5962 sarebbero rimasti uccisi. La classifica dei mercenari euroatlantici Saldamente in testa alla classifica dei Paesi da cui arrivano i foreign fighters c’è la Polonia, seguita da Regno Unito e Romania. E tutti e tre sono membri della NATO. La Francia, di cui si è parlato molto in questi giorni, è tra il quarto e il ...