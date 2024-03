Kate Middleton | L’annuncio della malattia scovolge il web

Londra, 23 marzo 2024 – L’annuncio che tutti temevano è arrivato, per voce della principessa in persona: le condizioni di Kate Middleton sono peggiori di quanto comunicato a gennaio, e si è resa ... (quotidiano)

Blake Lively qualche giorno fa, per promuovere il suo brand di alcolici, aveva fatto realizzare un photoshop fatto male ironizzando proprio sulla celeberrima foto di Kate Middleton con i figli ... (biccy)

Kate Middleton, 42 anni, ha spiegato in un video di essere in cura per un tumore trovato dopo un'operazione all'addome. Al momento sta seguendo un ciclo di chemioterapia preventiva con lo scopo di ... (fanpage)