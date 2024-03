Kate Middleton | il tumore scoperto dopo l’operazione | cosa sappiamo sulla chemioterapia e gli effetti collaterali

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 23 marzo 2024)due mesi dalall’addome,ha rivelato in un video per la prima volta di avere un cancro. La principessa di Galles ha spiegato che si sta sottoponendo alla, ma sulle sue condizioni di salute restano ancora numerosi punti non chiariti da parte di Kensigton palace. Il mistero sulInnanzituttonon ha svelato che tipo di operazione chirurgica ha affrontato lo scorso 16 gennaio. Dello stesso intervento si è avuto notizia solo il giorno, quando una stringata nota ufficiale ha annunciato che la principessa si stava riprendendo da un’operazione già programmata. In quell’occasione era stata esclusa l’ipotesi che fosse stato diagnosticato un. Lo staff della famiglia ...