Kate Middleton | “Ho un cancro | sto facendo la chemioterapia”

(Di sabato 23 marzo 2024)ha deciso di uscire allo scoperto e di porre fine alle indiscrezioni che ormai circolavano da tempo sul suo stato di salute attraverso un video social pubblicato nella serata di venerdì 22 marzo 2024 in cui ha svelato di avere un. La principessa del Galles ha svelato che in un primo momento non si pensava a una situazione simile quando si è sottoposta a un intervento all’addome a gennaio, la situazione si è infatti poi ribaltata con i test post operatori a cui si è sottoposta. Proprio per questo, su consiglio dei medici, si sta sottoponendo a unapreventiva, iniziata a fine febbraio. “L’intervento ha avuto successo – ha detto la pricipessa del Galles nel breve filmato in cui la vediamo seduta su una panchina a Windsor – Tuttavia, i test effettuati dopo l’operazione hanno rilevato che ...