Kate Middleton ha il cancro | dalle voci all' annuncio choc | cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) (Adnkronos) - L'incubo delsi abbatte sulla Royal Family., principessa del Galles, ha rivelato che le è stato diagnosticato un tumore e che è nelle “fasi iniziali” di un trattamento con chemioterapia. In un videomessaggio diffuso venerdì , la moglie del principe William ha detto che la diagnosi è arrivata dopo aver subito l'intervento chirurgico addominale a cui si è sottoposta a gennaio. Inizialmente si pensava che la sua condizione non fosse cancerosa, ma i test successivi “hanno scoperto che ilera presente”, ha detto., 42 anni, era stata per lo più assente dagli impegni pubblici dopo l'intervento chirurgico di gennaio, provocando varie speculazioni sulle sue condizioni di salute. La diagnosi shock arriva dopo che anche al re Carlo III è stato diagnosticato un ...