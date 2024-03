Kate Middleton e l’ipotesi cancro al colon | “E’ allo stadio iniziale | ha buone chances di guarire”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Nel videomessaggio che ha fatto il giro del mondoha parlato in prima persona delle sue condizioni di salute, ma restano ancora tanti interrogativi: che tipo di tumore potrebbe avere la principessa del Galles, e quali sono le cure più adatte? Ne parliamo con Claudio Zanon, chirurgo oncologo, direttore scientifico di Motore Sanità, che abbiamo avvicinato ieri al World Health Forum promosso dall’Università di Padova con la Regione Veneto in vista del G7 della Salute. Dottore, cosa sappiamo della malattia che affligge l’amatissima moglie dell’erede al trono inglese? "Da quanto è stato scritto sui giornali e dichiarato dalla stessa principessa, l’intervento che ha subito per unaddominale, seguito da ileostomia, potrebbe essere dovuto a un tumore deldi sinistra o ...