Kate Middleton e il cancro | le parole di Harry e Meghan dopo l’annuncio | “Ecco cosa hanno detto”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 23 marzo 2024)è purtroppo stata colpita da un tumore, come confermato dalla diretta interessata in un video pubblicato nella giornata del 22 marzo. Orarotto il silenzio ancheMarkle, i qualivoluto inviare un messaggio per la principessa del Galles. Ma non sono mancate anche delle perplessità da parte dei sudditi del Regno Unito. Dunque,si sta sottoponendo alla chemioterapia per sconfiggere il tumore, scopertola sua operazione all’addome effettuata a gennaio. C’era attesa per ciò che avrebbero potuto direMarkle e il loro intervento non si è fatto attendere, anche se c’è chi si aspettava un altro tipo di atteggiamento da parte del ...