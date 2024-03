Kate e il cancro | parla l’esperto | “Diagnosi precoce | segnale positivo”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 23 marzo 2024) L’incubo del, male per antonomasia del mondo moderno, allunga i suoi tentacoli sulla famiglia reale britannica, gettando sgomento su un intero Paese e su tutti coloro che seguono le vicende di casa Windsor.La principessa di Galles, Catherine, consorte 42enne dell’erede al trono William, ha rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute in un accorato video alla nazione – dopo due mesi dalla misteriosa operazione all’addome alla London Clinic e settimane di illazioni e deliranti teorie cospiratorie – per annunciare d’essere drammaticamente alle prese con un tumore: proprio come re Carlo III, 75 anni, che il mese passato aveva rivelato ai sudditi e al mondo una medesima.Come lei stessa spiega nel video il tumore era sembrato inizialmente di natura benigna, ma dopo l’intervento all’addome, il suo team medico ha rivalutato il suo quadro ...