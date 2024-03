Kate e il cancro | il famoso medico non ci sta | “Vi spiego perché mente”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 23 marzo 2024) Il videomessaggio diMiddleton ha sconvolto il mondo intero. L’annuncio della malattia è avvenuto dopo settimane di speculazioni ai danni della principessa: “William ed io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come si può immaginare, ci è voluto del tempo. Mi ci è voluto del tempo anche per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento”, ha detto. Ora la Gran Bretagna si interroga sul futuro della monarchia visto che anche re Carlo lotta con un tumore. Moltissimi i messaggi di vicinanza a, affinché affronti questo brutto male. Ma c’è chi invece non le crede. Il dottor Jonathan Reiner, professore di medicina alla George Washington University di Washington, ha spiegato che il suo annuncio “non ha senso dal punto di vista ...