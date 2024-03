Juventus su Koopmeiners | due nomi nuovi per l'Atalanta

(Di sabato 23 marzo 2024) Teunlascerà l'nel prossimo mercato estivo. In attesa di stabilire se l'olandese resterà in Italia andando alla...

Teun Koopmeiners è uno dei centrocampisti più forti del campionato di Serie A ed è pronta ad aprirsi una vera e propria asta di calciomercato. L’olandese è in uscita dall’ Atalanta , come confermato ... (calcioweb.eu)

Sui social Teun Koopmeiners ha messo le cose in chiaro: “Combatterò ogni partita. Ho troppo rispetto per l’Atalanta e sono... (calciomercato)

Corriere dello Sport: “Koopmeiners si promette alla Juventus” - il giocatore avrebbe dato mandato al proprio agente per cercare un accordo con la Juventus, rispettando la Dea “Pur senza strappi, anche per non mettere in difficoltà un club che adora e che l’ha ...calcioatalanta

Juve, un super contratto per Koopmeiners: ma l’Atalanta chiede 60 milioni - Giuntoli in pressing sull’olandese, che può essere convinto con un ingaggio da 5 milioni. Ma la richiesta della Dea è irraggiungibile ...msn