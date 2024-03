Juventus | Pepe | «I tifosi ancora oggi apprezzano il mio sacrificio»

(Di sabato 23 marzo 2024) Simone, ex attaccante della, ha parlato dei suoi ricordi bianconeri e di quelli deichelo idolatrano Simoneè tra gli idoli della tifoseria della. Ecco la sua intervista nello spazio dedicato a Legends Corner. I GOL IN BIANCONERO – «Ho fatto pochi gol in carriera e sono

QUI LAZIO - Corsport - Tudor chiede ai suoi intensità e pressing alto - Igor Tudor, nuovo tecnico della Lazio, ha già messo in chiaro le cose con i suoi giocatori in vista della gara contro la Juventus in programma domenica prossima all'Olimpico: come ...tuttojuve

Locatelli Juve, la Nazionale fa ben sperare: segnali in Azzurro dal centrocampista bianconero dopo il periodo di crisi - Locatelli Juve, la Nazionale fa ben sperare: segnali in Azzurro dal centrocampista bianconero dopo il periodo di crisi Su La Stampa, focus sui bianconeri in Nazionale: Locatelli fa ben sperare anche l ...juventusnews24

Simone Pepe: 'Conte ha cambiato tutto, gli avversari non facevano in tempo a studiarci. Grande gruppo, l'anno del primo scudetto...' - Simone Pepe è contagioso e straripante proprio come quando indossava la maglia della Juventus: simpatico e disponibile, ci ha concesso del tempo per fare una piacevole chiacchierata ricordando i suoi ...ilbianconero