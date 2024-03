Juventus | in Inghilterra sono sicuri | Manchester United pronto a tutto per Bremer

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) Sirene inglesi per la, che nel calciomercato estivo potrebbe perdere Gleison. Stando a quanto riportato indal “The Mirror”, ilsarebbe infatti sulle tracce del difensore brasiliano. In particolare i Red Devils stanno valutando anche il pieno pagamento della clausola rescissoria da 50 milioni di euro, dimostrando grande volontà di accaparrarsi. La necessità è anche quella di sostituire Varane, che a fine stagione appare destinato a lasciareda svincolato. Altro nome caldo per la difesa delloè quello del 21enne Jarrad Branthwaite dell’Everton, ma in questo caso il rischio è che il costo sia ben superiore a quello della clausola di. SportFace.