Juve | Calvo critico sui diritti tv | «Uno svantaggio con le big europee»

Calvo: "Mondiale per club e' per Juve grande opportunita'" - Il Mondiale per club "per noi e' una grandissima opportunita', era estremamente importante qualificarci per il futuro della Juventus non solo ...sportmediaset.mediaset

Calvo ammette: «Nuovo sponsor Ci stiamo lavorando, è una sfida importante» - Calvo ammette: «Arriviamo da anni complicati per quanto concerne l’immagine del brand Juventus». Le parole del dirigente della Juve Lunga intervista di Calcio e Finanza al Managing Director Revenue & ...juventusnews24

TJ - Weekend di riposo per la Juve. Milik prosegue il recupero - 19:50 - MILIK PROSEGUE IL RECUPERO - Arek Milik si è fatto male una settimana fa, alla vigilia della gara contro il Genoa. Il polacco, difficilmente rientrerà contro la ...tuttojuve