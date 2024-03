Judo | azzurre eliminate prima dei quarti di finale nella seconda giornata del Grand Slam di Tbilisi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Non arrivano buone notizie in casa Italiadeldi2024, in programma fino a domenica 24 marzo e valevole come sesto evento stagionale del World Tour di. Quest’oggi le quattroimpegnate sul tatami georgiano non sono riuscite a raggiungere idi, mancando quindi anche la possibilità del ripescaggio e restando distanti dalla zona podio. Resta in salita dunque la situazione in ottica qualificazione olimpica per l’Italnelle categorie -63 kg e -70 kg, quando mancano sempre meno gare a disposizione per provare a scalare il ranking.tutto sommato discreta aper Irene Pedrotti, che ha vinto ...