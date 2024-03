Juan Jesus alla Procura federale | «Si tratta di una questione tra uomini | non ho bisogno di assistenza»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 23 marzo 2024) Diverse ricostruzioni parlano disereno dopo cheFigc ha ribadito cosa è accaduto tra lui e Acerbi durante Inter-Napoli. Inizialmente ha chiarito i fatti su Instagram, dopo aver sentito Acerbi allontanare qualsiasi accusa. Da giorni si leggono righe e righe sulla volontà del brasiliano di derubricare il fattaccio a “cose da campo”. Così ha messo in evidenza l’omertà che vige tra calciatori. Una sorta di spirito di categoria che costringe a lavare in casa i panni sporchi. Tuttavia il tema è troppo importante e grave per non essere portato all’attenzione di tutti.questo però non lo ha ancora capito. E lo ha ribadito durante l’audizione con ladi ieri. Repubblica ha infatti riportato un virgolettato ...