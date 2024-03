“Jäck atto III | La Stirpe Antica” di Simon Schiele | un avvincente fantasy di formazione

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 23 marzo 2024) L’avventura di Jack Lightning e Night Weid si conclude in quest’ultimo volume della trilogiadiIII: La”; i due amici, rispettivamente uno spadaccino e un arciere, hanno affrontato un duro viaggio combattendo contro temibili nemici, e da allora si sono spostati in vari luoghi dell’isola di Faharen, giungendo infine a Lithius-Ra, la capitale del Regno dei Monti Oris. Ed è nel castello dell’algida regina Glerian che si apre il romanzo: ella ha convocato i sette generali dell’esercito di Lithius-Ra per prendere parte al processo contro il nostro giovane protagonista – «Jack Lightning! Quindici anni! Accusato dell’omicidio a sangue freddo del capitano Rupert Grivendor della divisione di Adratek, di resistenza all’arresto e di ...