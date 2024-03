IWA | Info & Card finale “Lotta per Frusna | Breakthru”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 23 marzo 2024) Lee ladi “per”, in programma Domenica 24 Marzo a Tecchiena, Alatri (FR): IWAperDomenica 24 Marzo – Tecchiena, Alatri (FR)Palasport Tecchiena – Strada Provinciale Santa Cecilia, 120 Inizio Show Ore 16.30 – Biglietti Online QUI Titolo Italiano IWAKarim Brigante (c) Vs Jordan Oliver Flowey Queen Vs Sam Della Valle Sebastian De Witt Vs Chris Gladio Tao Man Vs Nic Fedeli Zero The Fool Vs Fashion Gabriel Matt Vercetti Vs Omari Prince Annunciata la presenza di Roman Dinasty (Dave Blasco; Flavio Augusto), Davide Adami e Luke Astaroth