Italia U19 | brilla ancora Pafundi | battuta la Repubblica Ceca

Secondo successo in altrettante partite per l’Italia nelle Qualificazioni agli Europei Under 19. Gli Azzurrini di Bernardo Corradi, dopo il 3-1 rifilato in trasferta alla Scozia, a Udine si ... (sportface)

L’Italia Under 19 torna in campo alle 16:30 di oggi (sabato 23 marzo) al ‘Friuli’ di Udine per sfidare la Repubblica Ceca in occasione della seconda giornata del gruppo 5 della fase élite degli ... (sportface)