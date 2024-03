Italia U17 | vittoria nel segno di Camarda | una doppietta da urlo VIDEO

Alle 12:00 di oggi, sabato 23 marzo, l’Italia Under 17 tornerà in campo per sfidare i pari età del Belgio in occasione della seconda giornata del gruppo 3 della fase élite di qualificazioni alla ... (sportface)

Gol Camarda, la stella del Milan Primavera non si ferma più! In rete anche con l’Italia U17 – VIDEO - Gol Camarda, la stella del Milan Primavera non si ferma più! In rete anche con l’Italia U17 nel match di oggi contro il Belgio – VIDEO Incredibile la facilità di arrivare al gol di Francesco Camarda.milannews24

U21: Italia-Lettonia 2-0 - Con un gol per tempo l’Italia U21 si sbarazza della Lettonia e incamera altri tre punti fondamentali nel girone di qualificazione per il campionato Europeo 2025 in Slovacchia. Sono gli ospiti a ...corrierecesenate

LIVE – Italia-Belgio 5-3 Under 17, fase élite Europei U17 2024 (DIRETTA) - Alle 12:00 di oggi, sabato 23 marzo, l’Italia Under 17 tornerà in campo per sfidare i pari età del Belgio in occasione della seconda giornata del gruppo 3 della fase élite di qualificazioni alla fase ...sportface