Italia-Svizzera orario e tv | quando la semifinale dei Mondiali di curling femminile? Programma | canale | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) L’affronterà laoggi, sabato 23 marzo, alle ore 21.00ne, sulla pista Sheet D, nelladei2024 di, in corso a Sydney, in Nuova Scozia (Canada): in palio un posto in finale contro la vincente di Canada-Corea del Sud. E’ prevista la diretta tv di una delle due semifinali su Eurosport 1 HD dalle ore 21.35, con direttadalle ore 21.00 su eurosport.it e discovery+. Non si sa ancora con certezza quali delle due semifinali verrà trasmessa, ma è possibile che si tratti proprio di. In ogni caso per il match tra, così come per l’altra, ci sarà sicuramente la diretta ...