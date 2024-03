Italia sulle orme di Sivori e Camoranesi | gli azzurri ancora agli oriundi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Avercene dicome l'argentino Mateo Retegui o il brasiliano Jorginho, centravanti e regista che hanno salvato l'contro il Venezuela e salveranno le prossime. Perché un centravanti e un registani migliori di loro non esistono, e di sicuro non spunteranno da qui a giugno, quando inizieranno gli Europei. Anziché respingerla, dovremmo quindi benedire la presenza di Retegui e Jorginho. Un attaccante come quello del Genoa è oro colato per una Nazionale che fatica a riempire l'area. Retegui non sarà pulitissimo dal punto di vista tecnico, ma l'ha molta qualità alle sue spalle e, soprattutto con Spalletti, ha bisogno di un centravanti da stoccata più che di manovra. L'anno tra le mani di un ex centravanti come Gilardino, peraltro campione del mondo nel 2006, lo ha educato ai movimenti necessari ...