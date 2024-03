Italia | Spalletti | 'Dobbiamo raggiungere un livello superiore La formazione'

Spalletti : “Partirà dall’inizio Raspadori, avevo detto che avrei cambiato quei 7/8 calciatori tra una partita e l’altra, possono essere anche nove in questo caso” Spalletti , commissario tecnico ... (terzotemponapoli)

Vigilia per l’Italia di Luciano Spalletti. La squadra è in campo per preparare la gara contro l’Ecuador, secondo appuntamento amichevole dopo la vittoria contro il Venezuela. “Retegui ha fatto ... (calcioweb.eu)