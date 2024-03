Italia | si rivedono quattro dell’Inter! Riposa Frattesi | la probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 23 marzo 2024) Dopo la vittoria col Venezuela, l’si prepara in vista del prossimo impegno contro l’Ecuador a New York. Altra occasione per sperimentare, in vista del prossimo Europeo. Questa volta riposerà Davide, mentre tra i giocatorise ne rivedranno altri tre.– Luciano Spalletti rispetto l’ultima sfida prepara tante rotazioni di. Il modulo dovrebbe essere ancora il 3-4-2-1 e diversi saranno i cambi, a partire dalla porta. Non ci sarà Gigio Donnarumma, al suo posto il favorito è Vicario, davanti a lui la linea a tre composta da Darmian, Mancini e Bastoni. Sulle fasce Bellanova (favorito su Cambiaso) a destra e Dimarco a sinistra, in mediana ci saranno Jorginho e Barella. Sulla trequarti favoriti Zaniolo e Pellegrini, con Raspadori unica ...