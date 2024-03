Italia-Repubblica Ceca Under 19 oggi in tv | canale | orario e streaming fase élite Europei U19

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) Alle 16:30 di, sabato 23 marzo, l’19 tornerà in campo per sfidare i pari età dellain occasione della seconda giornata del gruppo 5 delladel percorso di qualificazione aglidi categoria. Gli azzurrini, campioni d’Europa in carica, sono reduci dalla bella vittoria sulla Scozia e puntano a ripetersi contro la, appaiata al primo posto del raggruppamento con l’a tre punti. A qualificarsi allafinale della competizione, in programma dal 15 al 28 luglio in Irlanda del Nord, sono solamente le prime classificate di ciascuno dei sette gironi della(insieme ovviamente ...