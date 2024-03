Italia | guai per Spalletti | salterà l’Ecuador

(Di sabato 23 marzo 2024)per mister Luciano, il calciatore salta. Slitta il debutto, difficoltà in vista della sfida. Dopo la vittoria con il Venezuela, è tempo di nuove sfide per la nazionalena. La doppietta di Retegui ha permesso agli azzurri di vincere la prima amichevole anche se con delle difficoltà evidenti. Il rigore parato da Donnarumma e il banale errore che ha portato al gol dei sudamericani costringono il tecnico toscano e il resto del gruppo a dover lavorare ancora meglio in vista della prossima sfida, con. La notizia di oggi cambia qualche piano di, che non è rimasto per niente contento. L’ex allenatore del Napoli dovrà fare a meno di Lorenzo Lucca, che con tutta probabilità non potrà vestire la maglia dei campioni ...

Steven Zhang è ormai in problemi veramente seri. L’Inter non c’entra nulla ed è estranea alla situazione. Il suo presidente deve 320 milioni di euro ai creditori di Hong Kong. La notizia arriva da ... (inter-news)

Spaccio al Parco Cervi: colte sul fatto una turista e una ragazzina 14enne - Spaccio al Parco Cervi, Carabinieri sorprendono 14enne e 35enne intente a cedere droga a un turista di nazionalità tedesca ...altarimini

Guardalà su Chiesa: "Il suo momento no non deriva da Allegri" - Il giornalista Giovanni Guardalà ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' analizzando il momento che sta vivendo il giocatore della Juventus Federico Chiesa che non ha ...tuttojuve

Al telefono non rispondere mai in questo modo, potresti ritrovarti in guai seri - Meglio non rispondere mai in questo modo al telefono: pronunciare una parola specifica, infatti, potrebbe farti ritrovare in seri guai.pianetacellulare