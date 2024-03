Italia-Danimarca oggi in tv | canale | orario e diretta streaming spareggio Mondiali curling femminile 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) Tutto pronto per, partita dideidi. Stefania Constantini, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis (con Marta Lo Deserto riserva) hanno sfiorato l’accesso diretto alle semifinali chiudendo il girone con un bilancio di 10 vittorie e 2 sconfitte, stesso bilancio della Svizzera. Le elvetiche però, in virtù della vittoria nello scontro diretto, hanno chiuso davanti alle azzurre, che si sono dovute “accontentare” del terzo posto. Ma nulla è perduto: le ragazze allenate da Violetta Caldart devono affrontare ora il turno di qualification contro la compagine danese per accedere al penultimo atto. La skipper Madeleine Dupont e Mathide Halse, Denise Dupont e My Larsen, seste in classifica al termine del ...