Italia ancora ultima in Europa per tasso di occupazione Nel Mezzogiorno lavorano solo due donne su cinque

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) La quota di occupati sul totale della popolazionena in età lavorativa ha raggiunto nel 2023 il livello più alto di sempre (66,3%). Tuttavia l’rimanenella classifica europea relativa a questo indicatore e dove la media si attesta al 75,4%. Stando a quanto confermano i dati Eurostat, il paese paga soprattutto la bassa partecipazione al mercato del lavoro delle. L’femminile si ferma al 56,5%, contro una media Ue del 70,2%. I rispettivi dati per i maschi sono invece del 76% e 80,5%, presentando quindi un gap più contenuto. In particolare nellavora appena il 39% dellea fronte del 67% medio al Nord (62,6% al Centro). Quanto adfemminile l’resta lontano soprattutto ...