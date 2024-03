(Di sabato 23 marzo 2024) (Adnkronos) – La delegazione israeliana in Qatar hato laavanzata dagli americani per un accordo sugli. Lo riferiscono i media israeliani, secondi i quali l'accordo includerebbe il rilascio dei prigionieri palestinesi. Secondo i rapporti, la delegazione israeliana attende la risposta di Hamas allaper procedere. Dallo Stato Ebraico arriva intanto un nuovo, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – La delegazione israeliana in Qatar ha accetta to la proposta avanzata dagli americani per un accordo sugli ostaggi . Lo riferiscono i media israeliani, secondi i quali l'accordo ... (periodicodaily)

Pubblicato il 23 Marzo, 2024 (Adnkronos) – La delegazione israeliana in Qatar ha accetta to la proposta avanzata dagli americani per un accordo sugli ostaggi . Lo riferiscono i media israeliani, ... (dayitalianews)

Dal ministro degli Esteri israeliano nuovo durissimo attacco al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres La delegazione israeliana in Qatar ha accetta to la proposta avanzata dagli ... (sbircialanotizia)

Mo: Israele accetta proposta Usa di accordo su ostaggi - Tel Aviv, 23 mar. (Adnkronos) - La delegazione israeliana in Qatar ha accettato la proposta avanzata dagli americani per un accordo sugli ostaggi. Lo riferiscono i media israeliani, secondi i quali ...lagazzettadelmezzogiorno

Israele accetta proposta Usa per ostaggi e attacca Onu: "È ente antisemita" - La delegazione israeliana in Qatar ha accettato la proposta avanzata dagli americani per un accordo sugli ostaggi. Lo riferiscono i media israeliani, secondi i quali l'accordo includerebbe il rilascio ...adnkronos

Conflitto Israele/Palestina, successo per la conferenza di Magdi Cristiano Allam a Loano - A promuovere la conferenza, con la collaborazione dell’associazione delle Arti "Legami" e dell'Hotel "Villa Lina”, il dipartimento regionale cultura di Forza Italia ...ivg