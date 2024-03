Isola dei Famosi formato-Luxuria | stravolto il reality | ecco che cosa cambia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) L'deidiventa maggiorenne e rinasce farfalla sotto la guida di Vladimir. L'edizione numero 18 del gioco di sopravvivenza, che da quasi due decenni tiene banco nella televisione italiana, prenderà il via il prossimo lunedì 8 aprile e si presenta già ricco di novità. Anzitutto perché è il primo show su una tv generalista nazionale in prima serata ad essere condotto da una persona transgender. Poi perché di fatto ad oggi, quando mancano poco più di due settimane al via, nel giorno dell'annuncio ufficiale di Mediaset, il cast è ancora in fase di definizione. Da Cologno Monzese, infatti, è stata resa nota la squadra che terrà a battesimo il programma in studio e sull'ma non ancora i nomi di quelli che saranno i venti vip che si lasceranno vessare e ridurre alla fame dalla regia del programma, ...