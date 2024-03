ISIS-K rivendica l’attentato a Mosca

Continua a salire il numero delle vittime della sparatoria di ieri sera al Crocus City Hall , la più grande sala di concerti a Mosca , dove tre uomini armati di kalasnikov e in mimetica sono entrati e ... (ilsole24ore)

Attentato a Mosca: oltre 60 morti e 145 feriti. L'ISIS rivendica l'attacco al teatro: "I miliziani si sono ritirati sani e salvi nelle loro basi" - L’ISIS ha rivendicato l'attacco al teatro, mentre Kiev si è detta estranea. Uomini armati in tenuta mimetica ha fatto irruzione in una sala da concerti a nord-ovest del centro aprendo il fuoco senza ...gazzettadiparma

Strage a Mosca, l'ISIS-K rivendica l'attentato: almeno 60 vittime - L'ISIS-K, un gruppo terroristico affiliato all’ISIS e attivo principalmente in Afghanistan, ha rivendicato l'attacco di ieri sera al Crocus City Hall, ...sanmarinortv.sm

La strage a Mosca: terroristi dell’ISIS in azione con i Kalashnikov. Oltre 80 le vittime - Secondo i media russi le vittime dell’ attentato avvenuto ieri al Crocus City Hall di Mosca sono più di 80, compresi alcuni bambini. Ci sono molte persone in gravi condizioni negli ospedali e in ...unionesarda